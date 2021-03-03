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Эксперт объяснил, почему банк может отказать вам в открытии счета 

Прайм 2 часа назад
Эксперт назвал причины отказов в открытии счета в банке
Фото: РИА Новости
Невозможность открыть счет в банке — проблема, которая преследует не только начинающих предпринимателей, не успевших еще доказать банкирам свою благонадежность, но и обычных законопослушных граждан. Виной всему — давление на финансовые организации со стороны регуляторных органов, которые в последнее время перенесли на банкиров существенную часть ответственности за операции их клиентов, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Тимофей Перов.
Чтобы не попасть на санкции сверху, банкам приходится действовать осторожнее, усиливать контроль и изучать своих клиентов, отсюда и возросшее число отказов при открытии счета.

"Причин для отрицательного решения при открытии счета или выпуска карты физическому лицу может быть много. Но чаще всего — это неполадки с документами, удостоверяющими личность: отсутствие паспорта или заменяющего его документа, наличие посторонних отметок в документах", — говорит эксперт.

Иностранному гражданину могут отказать в открытии счета, если он не предоставит в банк миграционную карту и документы, подтверждающие право на легальное пребывание на территории страны.
Так же из-за участившихся случаев мошенничества, бороться с которым ЦБ заставляют финансовые организации, отказать в открытии счета могут при выявленных фактах мошенничества или обнала ранее, либо же клиент фигурирует в "черных" списках финансового мониторинга и службы безопасности, отмечает он.
Каждый банк обрабатывает такие списки по-разному. У кого-то может стоять критерий отказа только в том случае, если есть строгое совпадение ФИО и даты рождения, а у кого-то просто ФИО, соответственно, в таком случае вероятность, что "чистому" физическому лицу не откроют счет намного выше и именно в таких ситуациях можно и нужно пробовать открыть счет в другом банке, чаще всего это сработает, добавляет Петров.
Сейчас банки не обязаны сообщать мотивы своих решений клиентам. Однако каждый вправе потребовать официальный документ по "отказу" с конкретной формулировкой, пригрозив банкирам ГК РФ и напомнив им, что договор банковского счета является публичным договором, и отказ банка в открытии счета физическому лицу по причинам, не регламентированным законодательно, является прямым нарушением закона, резюмировал эксперт.
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Личный счет , Центральный банк России
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