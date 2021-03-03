ЦБ предупредил россиян о новом способе мошенничества с картами 

В России распространился способ мошенничества с возвратом денежных средств. Об этом сообщают «Известия».
Мошенник перечисляет клиенту банка деньги на карту, а затем звонит и сообщает, что сделал это по ошибке, и просит перевести их на счет третьего лица, которому они предназначались изначально. На самом деле средства станут закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо сервису, который сможет свободно списывать с карты любые суммы без верификации.
В Центральном банке сообщили, что знают о существовании схемы, и посоветовали гражданам, которых неизвестные просят вернуть деньги, писать в свою кредитную организацию заявление на возврат денег непосредственно отправителю.
Управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами Уральского банка реконструкции и развития Александр Дарданов рассказал, что этот вид мошенничества стал активно распространяться в конце прошлого года по той причине, что доля онлайн-расчетов выросла в связи с ограничениями в работе офлайн-магазинов. В Промсвязьбанке высказали мнение, что схема не приобретет массовый характер из-за своей сложности и многоэтапности.