ЦБ предупредил россиян о новом способе мошенничества с картами 

В России распространился способ мошенничества с возвратом денежных средств. Об этом сообщают «Известия».

Мошенник перечисляет клиенту банка деньги на карту, а затем звонит и сообщает, что сделал это по ошибке, и просит перевести их на счет третьего лица, которому они предназначались изначально. На самом деле средства станут закрепительным платежом для привязки карты к какому-либо сервису, который сможет свободно списывать с карты любые суммы без верификации.

Центральном банке сообщили, что знают о существовании схемы, и посоветовали гражданам, которых неизвестные просят вернуть деньги, писать в свою кредитную организацию заявление на возврат денег непосредственно отправителю.