ЦБ решил нарастить долю переводов в СБП до 25%

К концу 2023 года ЦБ РФ собирается увеличить долю денежных переводов между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (сюда относятся и переводы по картам). В расчет берется доля для переводов между разными банками, то есть без учета транзакций внутри одного банка, пишет РБК.

Данная цель внесена в обновленную версию проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы. Ее Банк России направил участникам рынка на этой неделе.

Что касается иных целей, которые ЦБ ставит перед собой, то следует отметить подключение к приему оплаты с помощью СПБ, в частности, по QR-коду большого числа торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса. Планируемое их количество — 100 тысяч компаний. Планируется также нарастить долю операций по картам «Мир» в общем объеме операций с банковскими картами в России к концу 2023 года до 27–30% против нынешних 23%.

Текущие показатели доли межбанковских переводов между физлицами через СБП (15%) демонстрирует востребованность системы, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее мнению, увеличить показатель до 25% не будет проблематичной задачей. Этого результата можно добиться с помощью увеличения информированности граждан о сервисе.