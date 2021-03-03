Банки обяжут выкупать назад обманом проданные продукты 

Соответствующий законопроект Госдума примет в апреле. В частности, речь идет о случаях, когда обманом под видом одного инструмента был реализован другой. Кроме того, у регулятора появится также возможность запрещать продавать определенные продукты, если в ходе заключения договоров клиентам предоставляется недостоверная или неполная информация о возможных рисках.

ВТБ, УБРиР, Газпромбанке, Новикомбанке , РСХБ, СКБ-банке и ДОМ.РФ категорически отвергли существование у них мисселинга.

Руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Иван Беляев считает, что мисселинг требует рассмотрения и проработки, поскольку вредит репутации всей банковской системы.

Полностью избежать случаев мисселинга невозможно, полагает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов. Однако, по его словам, подобные случаи могут сократиться. Также у него есть сомнения относительно того, как человек сможет доказать, что при покупке продукта его обманули.