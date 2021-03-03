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Банки обяжут выкупать назад обманом проданные продукты 

Лера Букина 54 минуты назад
У Банка России появятся новые полномочия. Уже летом ЦБ сможет обязывать кредитные организации выкупать обратно у клиентов продукты, проданные им обманным путем, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Соответствующий законопроект Госдума примет в апреле. В частности, речь идет о случаях, когда обманом под видом одного инструмента был реализован другой. Кроме того, у регулятора появится также возможность запрещать продавать определенные продукты, если в ходе заключения договоров клиентам предоставляется недостоверная или неполная информация о возможных рисках.
В ВТБ, УБРиР, Газпромбанке, Новикомбанке, РСХБ, СКБ-банке и ДОМ.РФ категорически отвергли существование у них мисселинга.
Руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Иван Беляев считает, что мисселинг требует рассмотрения и проработки, поскольку вредит репутации всей банковской системы.
Полностью избежать случаев мисселинга невозможно, полагает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов. Однако, по его словам, подобные случаи могут сократиться. Также у него есть сомнения относительно того, как человек сможет доказать, что при покупке продукта его обманули.
Ранее «Рамблер» сообщал, что юрист рассказал, как банки идут на различные хитрости и даже прибегают к обману по отношению к россиянам, планирующим ипотеку или уже имеющим ипотечное жилье.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Компании , Анатолий Аксаков , Газпромбанк , Банк ВТБ , Уральский банк реконструкции и развития , Новикомбанк , СКБ-банк , Госдума , Центральный банк России , газета "Известия"
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