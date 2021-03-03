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Названы высокооплачиваемые вакансии в Москве 

Лера Букина 1 час назад
В «Работа.ру» назвали высокооплачиваемые вакансии в Москве
Фото: РИА Новости
Самые высокие заработные платы в Москве предлагается работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей — данные специалисты могут рассчитывать на ежемесячную плату в размере до 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру».
Среди особенностей предлагаемой работы данным соискателям — готовность к сменному графику.
Кроме того до 250 тысяч рублей в месяц предлагается дизайнеру интерьера с опытом работы от трех лет, специалисту по тендерам с опытом от года и специалистам IT-сферы, в частности, веб-программисту с опытом работы от двух лет.
Врач-дерматокосметолог с опытом не менее пяти лет может рассчитывать на доход в размере от 200 тысяч рублей.
Программисту 1C с релевантным опытом работы от пяти лет, а также зубному технику-керамисту предлагается заработная плата в размере до 200 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России зарплаты россиян предложили считать по-новому.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
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Личный счет , РИА Новости
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