В «Работа.ру» назвали высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самые высокие заработные платы в Москве предлагается работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей — данные специалисты могут рассчитывать на ежемесячную плату в размере до 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Среди особенностей предлагаемой работы данным соискателям — готовность к сменному графику.

Кроме того до 250 тысяч рублей в месяц предлагается дизайнеру интерьера с опытом работы от трех лет, специалисту по тендерам с опытом от года и специалистам IT-сферы, в частности, веб-программисту с опытом работы от двух лет.

Врач-дерматокосметолог с опытом не менее пяти лет может рассчитывать на доход в размере от 200 тысяч рублей.

Программисту 1C с релевантным опытом работы от пяти лет, а также зубному технику-керамисту предлагается заработная плата в размере до 200 тысяч рублей.