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В России за год цветы подорожали в два раза 

Лера Букина 1 час назад
За год цветы подорожали в два раза
Фото: РИА Новости
Рост цен на цветы за год составил 30–100% в зависимости от страны-поставщика, подсчитали в компании Starlight, содержащей одноименную оптовую базу в Москве.
В 2020 году предельная стоимость одной розы составляла 80 рублей, а сейчас цена поднялась до 150 рублей. В компании объяснили рост цен пандемией, выросшим курсом евро, увеличившейся стоимостью перевозки, передают «Известия».
Растут в цене и российские цветы. Зима оказалось очень суровой, в связи с чем больше средств уходит на отопление теплиц. Все эти пункты закладываются в стоимость цветка, пояснила представитель компании.
Что касается продаж, то в компании «Цветочный рай» (сеть оптовых баз в России) оценили падение в 50%.
В феврале 2021 года средний чек покупки букета в Москве составил 2750 рублей. Данный показатель на 17% выше прошлогоднего, отметили в службе аналитики «Платформы ОФД».
В настоящее время наблюдается дефицит голландских цветов, рассказал член правления Ассоциации цветочного ритейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. В этой связи ожидаются проблемы с тюльпанами, считает он.
По словам Утенкова, себестоимость голландского цветка сегодня составляет 30–35 рублей, российского — 25–30 рублей. По его прогнозам, в рознице перед 8 Марта их будут продавать от 65–75 рублей за штуку и более.
Цветы из Голландии пока не будут снижаться в цене, так как там наступают местные праздники. Но уже к концу марта ожидается постепенная стабилизация цен, заявил Утенков.
Дефицит с цветами также связан с проблемами на белорусской таможне, рассказали опрошенные «Известиями» компании. Перед 14 февраля там застряли фуры с цветами, что испортило часть товара.
Ранее «Рамблер» сообщал, что цветы перед 8 Марта могут подорожать на 35%. Такое заявление сделала директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
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Личный счет , Компании , газета "Известия"
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