За год цветы подорожали в два раза

Рост цен на цветы за год составил 30–100% в зависимости от страны-поставщика, подсчитали в компании Starlight, содержащей одноименную оптовую базу в Москве.

В 2020 году предельная стоимость одной розы составляла 80 рублей, а сейчас цена поднялась до 150 рублей. В компании объяснили рост цен пандемией, выросшим курсом евро, увеличившейся стоимостью перевозки, передают «Известия».

Растут в цене и российские цветы. Зима оказалось очень суровой, в связи с чем больше средств уходит на отопление теплиц. Все эти пункты закладываются в стоимость цветка, пояснила представитель компании.

Что касается продаж, то в компании «Цветочный рай» (сеть оптовых баз в России) оценили падение в 50%.

В феврале 2021 года средний чек покупки букета в Москве составил 2750 рублей. Данный показатель на 17% выше прошлогоднего, отметили в службе аналитики «Платформы ОФД».

В настоящее время наблюдается дефицит голландских цветов, рассказал член правления Ассоциации цветочного ритейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. В этой связи ожидаются проблемы с тюльпанами, считает он.

По словам Утенкова, себестоимость голландского цветка сегодня составляет 30–35 рублей, российского — 25–30 рублей. По его прогнозам, в рознице перед 8 Марта их будут продавать от 65–75 рублей за штуку и более.

Цветы из Голландии пока не будут снижаться в цене, так как там наступают местные праздники. Но уже к концу марта ожидается постепенная стабилизация цен, заявил Утенков.

Дефицит с цветами также связан с проблемами на белорусской таможне, рассказали опрошенные «Известиями» компании. Перед 14 февраля там застряли фуры с цветами, что испортило часть товара.