Эксперты предсказали рост «коммуналки» из-за новых санитарных правил

В России новые санитарные правила грозят увеличением статей в «платёжках» за коммунальные услуги, заявили опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты. По их мнению, не исключены конфликты между собственниками и управляющими компаниями.

Речь идёт о об обобщённых санитарных правилах, призванных заменить разрозненные СанПиН. Документ уже вступил в силу с 1 марта 2021 года. Среди прочих норм, утвержденных законодательно, есть следующие обязательства: например, проводить влажную уборку в многоквартирном доме ежедневно (сегодня в большинстве случаев это делается 1-2 раза в месяц), отмывать мусорприемную камеру раз в неделю, а ствол мусоропровода — раз в месяц, чистить прилегающую к дому территорию каждый день, при температуре выше 10 градусов поливать её водой, убирать снег на специальные площадки с водонепроницаемым покрытием или сразу вывозить его на снегоплавильные станции и другие.

Эксперты, комментируя нововведения, заявили, что траты на выполнение обязательств лягут на плечи собственников. Особенно аналитиков зацепила норма о ежедневной уборке в подъездах.

Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева заявила, что в результате тариф на содержание жилья будет увеличен. Координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов добавил, что повышение статьи расходов в "платёжках" скорее всего будет сопровождаться конфликтами между собственниками жилья и управляющими компаниями. Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур подсчитал, что нововведение приведет к росту трат на уборку подъездов в «трёхэтажке», где он живет на 70%.

«Это трехэтажка. А если взять 24-этажный дом со всеми его местами общего пользования, то увеличение затрат будет раз в десять», — пояснил он.