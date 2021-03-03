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Нововведения в ЖКХ приведут к росту «коммуналки» 

Павел Тиунов 59 минут назад
Эксперты предсказали рост «коммуналки» из-за новых санитарных правил
Фото: РИА Новости
В России новые санитарные правила грозят увеличением статей в «платёжках» за коммунальные услуги, заявили опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты. По их мнению, не исключены конфликты между собственниками и управляющими компаниями.
Речь идёт о об обобщённых санитарных правилах, призванных заменить разрозненные СанПиН. Документ уже вступил в силу с 1 марта 2021 года. Среди прочих норм, утвержденных законодательно, есть следующие обязательства: например, проводить влажную уборку в многоквартирном доме ежедневно (сегодня в большинстве случаев это делается 1-2 раза в месяц), отмывать мусорприемную камеру раз в неделю, а ствол мусоропровода — раз в месяц, чистить прилегающую к дому территорию каждый день, при температуре выше 10 градусов поливать её водой, убирать снег на специальные площадки с водонепроницаемым покрытием или сразу вывозить его на снегоплавильные станции и другие.
Эксперты, комментируя нововведения, заявили, что траты на выполнение обязательств лягут на плечи собственников. Особенно аналитиков зацепила норма о ежедневной уборке в подъездах.
Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева заявила, что в результате тариф на содержание жилья будет увеличен. Координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов добавил, что повышение статьи расходов в "платёжках" скорее всего будет сопровождаться конфликтами между собственниками жилья и управляющими компаниями. Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Московской области Валерий Мамчур подсчитал, что нововведение приведет к росту трат на уборку подъездов в «трёхэтажке», где он живет на 70%.

«Это трехэтажка. А если взять 24-этажный дом со всеми его местами общего пользования, то увеличение затрат будет раз в десять», — пояснил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутаты Госдумы РФ предложили в десятки раз увеличить штрафы за незаконное отключение горячей воды в домах по вине ресурсоснабжающих организаций. Сегодня за провинность должностных лиц штрафуют на 500 — 1000 рублей, юрлиц — на 5 — 10 тысяч рублей. В Госдуме РФ решили, что суммы взысканий необходимо увеличить. Так, штраф для должностных лиц, по мнению депутатов, должен составлять 5-10 тысяч рублей, для юрлиц — 30-50 тысяч рублей. Повторные нарушения предложено карать в сумме 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-200 тысяч рублей для юрлиц.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
Комментарии 2
Личный счет , Александр Козлов , Госдума , Комсомольская правда
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