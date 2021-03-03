Средний размер автокредита в январе вырос на 13,4% 

В январе 2021 года средний размер выданных автокредитов на новые машины и машины с пробегом в России увеличился на 13,4% в годовом выражении, составив 907,8 тысячи рублей, заявили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Вместе с этим в сравнении с предыдущим рекордным месяцем показатель в январе упал на 9,2%. Что касается среднего персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам, то в январе он составил 681 балл (где 300 баллов минимальное значение, 850 баллов — максимальное).

Отмечается, что в январе 2021 года наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ среди 30 регионов-лидеров по объемам автокредитования был зафиксирован в Москве — 1,368 миллиона рублей, Московской области — 1,128 миллиона рублей, Санкт-Петербурге — 1,074 миллиона рублей, Краснодарском крае — 984,2 тысячи рублей, а также в Тверской области — 981,8 тысячи рублей.

Самый большой рост среднего чека выданных автокредитов в годовом выражении среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам автокредитования в январе показали Кемеровская (+89,2%) и Тверская (+24,2%) области, Татарстан (+19,4%), а также Оренбургская (+18,8%) и Самарская (+17,2%) области.

В ряде регионов было зафиксировано сокращение среднего размера автокредита, в том числе в Иркутской области на 4,5%, в Красноярском крае — на 2,6%.

«Средний чек автокредита рос постоянно, начиная с лета 2020 года, а в декабре составил рекордные 1 миллион рублей. В январе 2021 года данный показатель ожидаемо несколько снизился, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, существенно вырос», — говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Также, по его словам, выросло число выданных автокредитов, а также поднялся уровень одобрения банками заявок россиян на кредиты на приобретение автомобилей. Все вышеперечисленное обусловлено госпрограммами льготного автокредитования, а также ожиданием роста цен на автомобили, говорит Викулин.