Минтруду предложили сократить рабочий день пенсионерам 

Хамзаев пояснил, что трудовая активность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения.

По его мнению, работа в такое время может привести к повышенной усталости, стрессу, тепловому удару и более серьезным проблемам со здоровьем.

Больше всего проблема актуальна для пожилых работающих граждан, говорит он. Многие из них уже столкнулись с хроническими заболеваниями, поэтому нуждаются в дополнительном отдыхе, считает Хамзаев.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — сказано в тексте обращения.