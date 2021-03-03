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Минтруду предложили сократить рабочий день пенсионерам 

Лера Букина 1 час назад
Минтруду предложили сократить рабочий день пенсионерам
Фото: РИА Новости
В России предложили сократить продолжительность рабочего дня для работающих граждан старше 60 лет в летний период времени. Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил письмо с данным предложением главе Минтруда Антону Котякову, сообщает RT.
Хамзаев пояснил, что трудовая активность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения.
По его мнению, работа в такое время может привести к повышенной усталости, стрессу, тепловому удару и более серьезным проблемам со здоровьем.
Больше всего проблема актуальна для пожилых работающих граждан, говорит он. Многие из них уже столкнулись с хроническими заболеваниями, поэтому нуждаются в дополнительном отдыхе, считает Хамзаев.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — сказано в тексте обращения.

Ранее «Рамблер» сообщал, что более половины работодателей в России допускают переход на 4 рабочих дня.
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Комментарии
Личный счет , Антон Котяков , Султан Хамзаев , Общественная палата России , Минтруд
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