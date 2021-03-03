Средняя цена новой машины в январе составила ₽1,8 млн 

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В январе 2021 года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила 1,803 миллиона рублей, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».

Данный показатель на 13,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года.

Вместе с этим средневзвешенная стоимость иномарки за отчетный период составила 2,111 миллиона рублей (+14,1%), а отечественного автомобиля — 747 тысяч рублей (+7,7%).

Для расчета средневзвешенной цены авто берутся средние значения рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, в частности, объема двигателя, привода, трансмиссии, кузова.