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Средняя цена новой машины в январе составила ₽1,8 млн 

Лера Букина 1 час назад
Средняя цена новой машины в январе составила ₽1,8 млн
Фото: ТАСС
В январе 2021 года средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России составила 1,803 миллиона рублей, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
Данный показатель на 13,3% больше уровня аналогичного периода прошлого года.
Вместе с этим средневзвешенная стоимость иномарки за отчетный период составила 2,111 миллиона рублей (+14,1%), а отечественного автомобиля — 747 тысяч рублей (+7,7%).
Для расчета средневзвешенной цены авто берутся средние значения рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, в частности, объема двигателя, привода, трансмиссии, кузова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что российский автопром столкнулся с дефицитом микросхем.
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