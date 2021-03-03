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Стоимость приготовления блинов выросла на 3% в Москве 

Вероника Полынина 1 час назад
Приготовление стопки блинов на Масленицу обойдется московской семье в 125 рублей, подсчитали эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО.
В Подмосковье главное блюдо Масленичной недели будет стоить 118 рублей. За год стоимость приготовления блинов в Москве выросла на 3,1%, а в Московской области — на 3,5%.
Рост стоимости в первую очередь связан с подорожанием сахара и муки. Цены на сахар в этом году выросли из-за засухи и низкого урожая, а мука подорожала в связи с ростом цен на зерно.
Блины со сгущенкой для семьи из четырех человек будут стоить 232 рубля в Москве и 225 в Подмосковье, блины с мясной начинкой обойдутся москвичам в 289 рублей, а жителям области — в 273 рубля. За блины с вареньем московской семье придется заплатить 219 рублей, а подмосковной — 189 рублей.
В ЦБ отметили, что в январе 2021 года годовая инфляция в Москве составила 4,3%, а в Московской области — 5%.

«Так что блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию», — приводит РИА «Новости» сообщение ЦБ РФ.

Масленичная неделя в 2021 году приходится на 8-14 марта.
Как писал «Рамблер», в январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Аналитики компании FinExpertiza подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020-го, опередив инфляцию.
Комментарии 3
Личный счет , Видео , Росстат , Центральный банк России , РИА Новости
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