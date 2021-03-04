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Цены на «коммуналку» в России поползут вверх 

News.ru 56 минут назад
Цены на «коммуналку» в России поползут вверх
Фото: ТАСС
Цены на коммунальные услуги могут вырасти из-за новых санитарных правил, введённых в России. Управляющие компании обязали проводить ежедневную влажную уборку в подъездах, сообщила исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Действовавшее до сих пор законодательство определяло только минимальный перечень работ по содержанию общедомового имущества (туда входило и мытьё полов). А уж как часто это делать, определяло общее собрание собственников жилья в доме, — сообщила она KP.RU.

Теперь же УК обязаны будут изыскивать средства для ежедневной уборки, а стоимость даже одной такой помывки весьма ощутима, добавил эксперт.
В России с 1 марта вступили в силу новые правила, по которым влажная уборка с чистящими и моющими средствами в подъездах многоквартирных домов должна будет проводиться каждый день.
На территориях общего пользования теперь также установят урны на расстоянии не более 100 метров друг от друга. Их обязаны очищать раз в сутки.
Тарифы на вывоз мусора в России выросли за год в среднем на 4,05%. Этот показатель даже выше, чем рост цен на остальные услуги ЖКХ. Сложнее всего ситуация в Новосибирской, Омской областях и в Татарстане, писал ранее NEWS.ru.
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Личный счет , Комсомольская правда
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