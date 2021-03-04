Россияне продолжили забирать деньги из банков

Основной тенденцией января 2021 года стал продолжающийся отток средств населения с банковских счетов. Такие оттоки пока не угрожают состоянию ликвидности банков, но обостряют конкурентную борьбу за клиентов. Такой вывод следует из рэнкинг а банков по состоянию на 1 февраля, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

По данным агентства, отток средств физических лиц за месяц испытал 61,5% кредитных организаций, в том числе 38 банков из топ-50 по розничному фондированию. Сезонностью это объясняется лишь отчасти, замечают аналитики. Для сравнения — в январе 2020 года доля банков, зафиксировавших чистый отток, составила 44,3%.

«В значительно большей степени негативная динамика обусловлена продолжившимся в начале 2021 года снижением средней доходности вкладов и реинвестированием части сбережений в фондовые инструменты, а также спросом на наличные денежные средства», — говорится в обзоре.

Средняя по всем кредитным организациям динамика средств физических лиц в январе составила минус 1,5%, а показатель, усредненный по банкам без учета тех, кто продемонстрировал прирост розничного фондирования, — минус 5,3%.

«Такие оттоки пока не угрожают состоянию ликвидности банков с учетом ее буфера, аккумулированного в форме высоколиквидных ценных бумаг и иных инструментов, которые могут быть оперативно конвертированы в наличность, но обостряют конкурентную борьбу за клиентов. Отдельные игроки уже начали повышать ставки, но потенциал их роста ограничен рыночными индикаторами и потенциальным негативным влиянием на финансовый результат. В действительности банки будут конкурировать за клиентов не только друг с другом, но и с игроками из других секторов финансового рынка, например, брокерскими компаниями. На смену ценовой конкуренции в очередной раз придет соревнование на уровне полноты и качества инфраструктуры проведения клиентских трансакций», — замечают аналитики.

Оттоки средств предприятий в январе 2021 года испытали 48,1% банков (в том числе 23 игрока из топ-50 по привлеченным корпоративным ресурсам), что ниже показателя аналогичного месяца прошлого года на 7,1 процентного пункта. Средний по всем кредитным организациям месячный прирост соответствующего фондирования, очищенный от выбросов, составил 0,8%.

Однако привлечение средств предприятий в целом не компенсирует оттоки вкладов в силу своей срочности — в корпоративных ресурсах преобладают средства на текущих счетах, их медианный по сектору уровень составляет 62,2%. Ряд крупных банков в январе также задействовал инструменты рефинансирования со стороны Банка России , чему поспособствовал прошлогодний прирост залоговой базы в виде выкупленных облигаций федерального займа. По итогам месяца спрос на рефинансирование спал.

Структурный дефицит ликвидности сменился ее профицитом. Покрытие рыночных обязательств ликвидными активами на уровне не менее 50% демонстрируют 60,6% банков.