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Россиян начали избавлять от «зарплатного рабства» 

Лера Букина 35 минут назад
Россиян начали избавлять от «зарплатного рабства»
Фото: depositphotos.com
Граждан России начали избавлять от «зарплатного рабства»: в стране разработали сервис для начисления заработной платы водителям такси по номеру телефона. «Тинькофф» — первая кредитная организация, предоставившая такую возможность. Уже три таксопарка — в Екатеринбурге, Ленинградской области и Ямало-Ненецком АО — подключились в начале марта к данному сервису, заявил «Известиям» директор «Тинькофф Бизнес» Федор Бухаров.
По его словам, работодателю теперь не нужно вбивать платежные реквизиты получателя. По номеру телефона деньги будут перечислены в тот банк, который сотрудник укажет в качестве основного в Системе быстрых платежей (СБП). Отмечается и то, что банк планирует сделать доступным перечисление от организаций физическим лицам.
Возможность переводить средства от организаций доступна в ВТБ, банке «Дом.РФ», «Тинькофф», Делобанке (группа СКБ Банка) и «Русском Стандарте», заявили в Национальной системе платежных карт. Планируется и дальнейшее подключение банками данного сервиса.
Для руководства таксопарков каждый водитель является ценным сотрудником, так как ему доступен выбор работодателя, а значит и его смена, отмечает сооснователь сервиса для автоматизации взаимодействия таксопарков и водителей Jump Taxi Михаил Кириченко. По этой причине таксопарки все больше заинтересованы в том, чтобы предлагать выгодные условия работы своим водителям, считает он.
Однако в ВТБ опасаются того, что начислять зарплату по номеру телефона в качестве единственного идентификатора физлица небезопасно.
Такой способ начисления гонорара является первым шагом к решению проблемы так называемого зарплатного рабства, говорит управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. По его словам, вопрос актуален в России не с точки зрения правовых оснований или технической возможности, а со стороны поведенческой модели как работодателей, так и самих сотрудников.
Ранее «Рамблер» сообщал, что к концу 2023 года ЦБ РФ собирается увеличить долю денежных переводов между физлицами через Систему быстрых платежей до 25%.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Центральный банк России , газета "Известия"
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