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Россияне продолжили забирать деньги из банков 

Лера Букина 2 часа назад
Ключевой тренд января 2021 года — продолжающийся отток денежных средств россиян со счетов банков. Подобные оттоки пока не наносят ущерба положению ликвидности кредитных организаций, однако становятся драйвером конкуренции за клиентов. Такое заключение сделали в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».
Отмечается что 61,5% кредитных организаций столкнулись с чистым денежным оттоком, в частности, 38 банков из топ-50 по розничному фондированию. Сезонность является не единственным фактором такого положения и даже не ключевым. Основные причины оттока — продолжившееся в начале 2021 года снижение средней доходности вкладов и реинвестирование части сбережений в фондовые инструменты, а также спрос на наличные средства.
Что касается средней динамики средств физических лиц по всем банкам в январе, то она оценивается в 1,5%. Показатель, усредненный по кредитным организациям без учета тех, кто показал подъем розничного фондирования, -5,3%.
Исследование продемонстрировало, что в России наблюдается повышение ставок со стороны отдельных игроков, однако потенциал их подъема ограничен рыночными показателями и потенциальным негативным влиянием на финансовый результат.
С финансовыми оттоками компаний в январе 2021 года столкнулись 48,1% банков. Данный результат ниже того, что был в прошлом году в том же месяце, на 7,1 п.п.
Отмечается и то, что некоторые крупные банки в январе задействовали инструменты рефинансирования со стороны ЦБ РФ, чему поспособствовал прирост залоговой базы в виде выкупленных облигаций федерального займа в 2020 году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что более 30 российских банков рискуют потерять лицензию в этом году.
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Личный счет , Видео , Центральный банк России
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