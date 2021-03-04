В чужом кармане: Сколько зарабатывает менеджер фитнес-клуба 

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли заработать обещанные работодателем 100 тысяч рублей в месяц. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Наш первый герой — 32-летний Евгений. Около полугода он работает менеджером по продажам в одном из московских фитнес-центров.

По словам Евгения, на собеседовании ему обещали доход до 120 тысяч рублей на руки — заработная плата плюс процент от продаж (требовался опыт работа продажником от шести месяцев, знание принципов работы фитнес-клуба, владение ПК). Сейчас в месяц он получает 40-50 тысяч рублей.

Евгений получил образование инженера-горняка, долгое время не мог найти работу, потерял веру в себя и столкнулся с наркотической зависимостью. Родители помогли ему побороть болезнь и поддерживают до сих пор — помогают и с жильем, и с деньгами. Евгений рассказал нам, что сотрудников фитнес-центра «максимально штрафуют и урезают зарплаты», поэтому без дополнительной поддержки ему пока не обойтись.

В его обязанности входит продажа клубных карт, консультирование клиентов по всем вопросам работы клуба и предоставляемым услугам, регистрация телефонных звонков, ведение и расширение клиентской базы, ведение отчетности.

«Даже 40 000 сложно заработать, а уж заявленные в вакансии 120 000 — это сказки все… Зарплата полностью черная, никогда не знаешь день выплаты. Получишь ты свои честно заработанные только тогда, когда в кассе наберется нужная сумма за счет оплат клиентов», — рассказал Евгений.

Иногда, по его словам, зарплату приходится буквально вымаливать, руководитель срывает злость на сотрудниках и даже оскорбляет их при клиентах.

«Периодические истерики сотрудников, разборки и даже драки — нормальное явление для этого клуба», — отметил он.

Плюсов этой работы наш герой назвали всего два: метро в пяти минутах ходьбы и возможность бесплатно заниматься в тренажерном зале.

Надолго задерживаться в фитнес-центре Евгений не планирует, он хочет накопить немного денег и воплотить в жизнь свою мечту — выучиться на маркетолога.

Примерные траты Евгения (в месяц):

На метро — 2500 рублей

На такси — 1500 рублей

На продукты — от 12 000 до 15 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ — 6500 рублей

На кафе/рестораны/бары — 10 000 рублей

На походы в кино — 1000 рублей

Накопления — от 10 000 до 15 000