ЦБ подсчитал «индекс блинов» для Москвы и Подмосковья 

Для жителей Москвы и Подмосковья Банк России составил традиционный «индекс блинов» к Масленице, которая будет проходить в 2021 году с 8 по 14 марта. Эксперты Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу рассчитали цену на приготовление данного праздничного лакомства по ГОСТу с наиболее популярными начинками, а также ее изменение в сравнении с Масленицей прошлого года.

Отмечается, что приготовление стопки блинчиков для столичной семьи из четырех человек обойдется в 125 рублей, а для подмосковной — 118 рублей. За год цена на блины поднялась на 3,1% для жителей Москвы и на 3,5% для граждан, живущих Московской области. Основная причина роста стоимости — увеличение цен на сахар на фоне засухи и низкого урожая в 2020 году.

Кроме того, значительно выросла в цене мука. Это обусловлено ростом мировых цен на зерно. Отмечается, что увеличили цены и поставщики на внутреннем рынке. Что касается цены на молоко, то она практически не изменилась на фоне конкуренции.

Блины со сгущенным молоком будут стоить 232 рубля для москвичей, а для жителей Подмосковья — 225 рублей.

Блины с мясом обойдутся для москвичей в 289 рублей (+3,3%), для жителей Подмосковья — в 273 рубля (4,8%). Рост цены обусловлен подорожанием мяса.

Блины с вареньем будут стоить для московской семьи 219 рублей, а для подмосковной — 189 рублей.

Блины с творогом обойдутся для москвичей в 296 рублей (+2,2%), для семьи Подмосковья — 266 рублей (+3,3%).

Отмечается, что в январе 2021 года в Москве годовая инфляция составила 4,3%, а в Московской области — 5,0%. Это означает, что блины увеличиваются в цене даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию, заметили в Банке России.