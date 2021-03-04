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Что делать, если банк не списал деньги за покупку 

Лера Букина 16 минут назад
Эксперт рассказал о нюансах оплаты покупок картой
Фото: ТАСС
Безналичные операции с банковскими картами в торговых точках не должны рассматриваться как «упрощенный механизм», при котором средства списываются со счета покупателя на счет продавца. Платежной системой запрашивается и предоставляется информация о возможности оплаты, формируется платежный документ банку-эмитенту карты и банку-эквайеру. В таком процессе могут случаться сбои, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.
Процедура расчета по банковской карте с использованием эквайрингового оборудования и «ключа доступа» к счету покупателя (включая телефон/часы и другое) затрагивает инфраструктуру платежной системы, обозначающуюся часто логотипом в нижнем правом углу карты.

«Конечно, процесс для банковской системы не новый и является моментальным, занимая от 5 до 30 секунд, но в нем могут быть сбои, которые и приводят к «ложному» списанию, когда приходит уведомление, но списания денежных средств не происходит», — говорит эксперт.

Кроме того, ошибки случаются из-за проблем с каналами связи и оборудованием, поясняет Ферапонтов.
Во избежание сюрпризов эксперт советует при совершении покупок сохранять кассовый чек и слип-чек терминала, подтверждающего проведение операции.
В том случае, если «акцепт» прошел и все подтверждающие документы имеются, но средства не были списаны, будет правильно позвонить по горячей линии в банк, сообщив о данной проблеме, говорит он.
Ферапонтов отметил, что радоваться «бесплатной» операции не следует. Если сумма была крупной, то банк-эквайер обратится к банку-эмитенту, и средства будут списаны в рамках подтвержденного, но «сломанного» платежа.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам рассказали о способах защиты денег при онлайн-покупках.
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