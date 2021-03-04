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Отказ от мусоропровода поможет сэкономить на услугах ЖКХ 

Лера Букина 2 часа назад
1000 рублей в год сэкономит россиянам отказ от мусоропровода
Фото: ТАСС
Отказ от использования мусоропровода в жилом многоквартирном доме позволит собственнику сэкономить в среднем около 1 тысячи рублей в год, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Чистка, а также перемещение мусора из дополнительной площадки сбора являются затратными процедурами, отметил директор департамента развития эксплуатационных услуг ГК «ПИК-Комфорт» Андрей Боярчук.
Нововведения в ЖКХ приведут к росту «коммуналки»
Согласно правилам, ежедневное мытье площадок в многоквартирном доме, где есть мусоропровод, является обязательным процессом.

«Стоимость вывоза мусора включена в графу СиР (содержание и ремонт). Тариф СиР для Москвы сейчас составляет 29,43 рубля за квадратный метр. Если в доме есть мусоропровод, то дополнительно начисляется 1,2 -1,8 рубля за «квадрат», в зависимости от дома. То есть в процентах от общей суммы платежей это совсем маленькая сумма», — рассказал Боярчук.

Мусоропроводы относятся к общему имуществу дома, в этой связи отказ от их использования может быть принят после обсуждения этого вопроса на общем собрании собственников, говорит директор департамента ЖКХ ГК «Инград» Елена Рыжова. Если больше 50% голосов собрания одобрят закрытие мусоропровода, то управляющая компания обязана провести требуемый комплекс работ из средств, которые жильцы платят за содержание дома, подсказывает эксперт.
В доме с 5-6 подъездами закрытие мусоропровода будет стоить около 15-20 тысяч рублей, отметил коммерческий директор ГК «Комфорт» Михаил Загвоздин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что нововведения в ЖКХ приведут к росту «коммуналки».
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Личный счет , РИА Новости
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