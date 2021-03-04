1000 рублей в год сэкономит россиянам отказ от мусоропровода

Отказ от использования мусоропровода в жилом многоквартирном доме позволит собственнику сэкономить в среднем около 1 тысячи рублей в год, заявили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.

Чистка, а также перемещение мусора из дополнительной площадки сбора являются затратными процедурами, отметил директор департамента развития эксплуатационных услуг ГК «ПИК-Комфорт» Андрей Боярчук.

Согласно правилам, ежедневное мытье площадок в многоквартирном доме, где есть мусоропровод, является обязательным процессом.

«Стоимость вывоза мусора включена в графу СиР (содержание и ремонт). Тариф СиР для Москвы сейчас составляет 29,43 рубля за квадратный метр. Если в доме есть мусоропровод, то дополнительно начисляется 1,2 -1,8 рубля за «квадрат», в зависимости от дома. То есть в процентах от общей суммы платежей это совсем маленькая сумма», — рассказал Боярчук.

Мусоропроводы относятся к общему имуществу дома, в этой связи отказ от их использования может быть принят после обсуждения этого вопроса на общем собрании собственников, говорит директор департамента ЖКХ ГК «Инград» Елена Рыжова. Если больше 50% голосов собрания одобрят закрытие мусоропровода, то управляющая компания обязана провести требуемый комплекс работ из средств, которые жильцы платят за содержание дома, подсказывает эксперт.

В доме с 5-6 подъездами закрытие мусоропровода будет стоить около 15-20 тысяч рублей, отметил коммерческий директор ГК «Комфорт» Михаил Загвоздин.