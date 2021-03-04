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Как сохранить свои сбережения: россиянам дали совет 

Вероника Полынина 1 час назад
Зампред ЦБ посоветовал изучить матчасть начинающим инвесторам
Фото: depositphotos.com
Первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов рассказал, как сохранить сбережения тем, кто решился стать инвестором.

«Самый важный момент — нельзя инвестировать последние деньги. Сначала накопите подушку безопасности (а она должна составлять от 9 месяцев до 2 лет вашего уровня потребления). Если получилось накопить больше, то уже с излишками стоит идти на рынок», — сказал Швецов в интервью «Радио КП».

Первым делом необходимо приобрести базовые знания, подчеркнул зампред ЦБ. По его словам, поначалу надо вкладывать небольшие суммы, которые не жалко будет потерять.

«Есть такая поговорка: не зная броду, не суйся в воду. Без знаний на рынок инвестиций ходить не надо. И да, сначала будут потери. Но их нужно воспринимать философски — это вклад в ваше образование, в ваш опыт», — отметил он.

Швецов посоветовал вкладываться в индексный фонд или отдать деньги на управление профессионалам и не пытаться обыграть рынок, не обладая для этого доскональными знаниями.
Чтобы не лишиться средств, лучше распределить инвестиции, купив как акции, так и облигации. Разнообразие позволит портфелю быть устойчивым и снижаться в цене меньше, чем снижается какой-то один актив.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты рекомендовали начинающим экспертам вкладываться в коллективные продукты — паевые инвестиционные фонды (ПИФы).
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Комментарии
Личный счет , Сергей Швецов , Центральный банк России
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