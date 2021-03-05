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В ЕС предложили сделать равной зарплату мужчин и женщин 

Газета.Ru и ещё 1 2 часа назад
В ЕС предложили сделать равной зарплату мужчин и женщин
Фото: Depositphotos
Европейская комиссия (ЕК) предложила сделать равной оплату равноценного труда мужчин и женщин, которая будет гарантирована прозрачностью механизма его оплаты, передает "Интерфакс".
Соответствующий проект представила комиссар ЕС по вопросам равенства Хелена Далли.
Она отметила, что предложение о прозрачности оплаты труда является "важным шагом на пути к соблюдению принципа равной оплаты за равный или равноценный труд между женщинами и мужчинами".
По словам Далли, инициатива позволит работникам "отстаивать право на равную оплату труда", а также "положит конец гендерной предвзятости в оплате труда". Предложение основано на таких условиях, как обеспечение прозрачности размера зарплаты и "улучшение доступа к правосудию для жертв дискриминации" в сфере оплаты труда.
Работодатели, у которых в штате есть более 250 сотрудников, должны в том числе публиковать данные о разнице в оплате труда женщин и мужчин. Сотрудники получат право на компенсацию за дискриминацию в оплате труда.
Законопроект должен быть одобрен в Европарламенте и Совете ЕС. Ранее стало известно, что Евросоюз разработал план по обеспечению гендерного равенства.
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Личный счет , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия , Интерфакс
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