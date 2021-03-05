Власти подготовят поправки по плавающим кредитным ставкам 

По поручению президента России ЦБ РФ и кабмин до 15 июля 2021 года должны подготовить поправки по плавающим кредитным ставкам, пишут «Известия». Речь идет о ставках, которые в течение периода могут изменяться как в меньшую, так и в большую сторону.

Пока таких предложений на рынке немного, но в дальнейшем прогнозируется повышение гибкости банковских продуктов в отношении ипотечных программ. Возникла необходимость в правовом регулировании условий подобных договоров.

Отмечается, что кредитные организации будут иметь меньше возможностей для того, чтобы заключать контракты, невыгодные заемщикам.

Банку России необходимо продумывать механизмы и единые стандарты, которым будут подчиняться все игроки банковского рынка, не нанося ущерба клиентам-физлицам, говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

В связи с низкими процентными ставками в экономике у кредитных организаций будет больше мотивации использовать различные схемы, повышающие для них выгодность кредитования, опасается аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов. По его мнению, данная методика является опасной для рядовых клиентов. Он пояснил, что из-за финансовой неосведомленности россияне могут некорректно оценить последствия для себя при подписании договора.

Банки стали предлагать плавающие ставки по запросу самих клиентов, отмечает президент СРО «Национальная финансовая ассоциация» Василий Заблоцкий . После заметного снижения ключевой ставки граждане просили изменить ставки в рамках действующих ипотечных договоров. Заболоцкий заявил о необходимости создания единого документа, закреплении нормы о плавающей ставке в соответствующих законах, что позволит защитить обе стороны договора.