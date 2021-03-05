Кабмин поручил сформировать реестр нуждающихся семей 

«При этом стоит особо подчеркнуть, что пилотный проект оценки доходов семей не направлен на контроль и не несет фискальной функции, а позволит выработать эффективные инструменты социальной политики государства и адресной помощи тем, кто в этом нуждается», — рассказали в ФНС.

Отмечается, что оценка совокупного дохода в рамках пилотного проекта будет производиться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Отмечается, что под пилотным проектом не подразумевается организация нового взаимодействия между ФНС России и Пенсионным фондом.

Для того чтобы обеспечить расходы, которые связаны с реализацией пилотного проекта, из резервного фонда правительства РФ были выделены дополнительные бюджетные средства на 2021 год Федеральной налоговой службе. Благодаря финансированию ведомство сможет создать механизмы формирования реестров семей и домохозяйств. Кроме того, это поможет выбрать и выгрузить в Пенсионный фонд информацию о налогооблагаемых видах доходов, которыми на сегодняшний день располагает налоговая служба.