В Госдуме предложили дать новую льготу пенсионерам 

Иван Сухарев, В России предложили дать возможность пенсионерам пользоваться двумя льготными билетами в год на поезда дальнего следования. Инициатором выступил депутат Госдумы сообщает RT.

По его словам, сегодня определённые категории граждан могут на льготных условиях приобретать билеты на поезда дальнего следования, но в данный список не включены пенсионеры.

Сухарев указал, что у ряда пенсионеров имеются родственники, проживающие в отдаленных регионах, в частности, в других Федеральных округах. Он сделал акцент на том, что пожилые люди должны тратить непосильные для них средства — соразмерные своей пенсии или даже превышающую её.

Он предлагает предоставить пенсионерам право в течение одного календарного года купить два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты.