В Госдуме предложили дать новую льготу пенсионерам 

В России предложили дать возможность пенсионерам пользоваться двумя льготными билетами в год на поезда дальнего следования. Инициатором выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.
По его словам, сегодня определённые категории граждан могут на льготных условиях приобретать билеты на поезда дальнего следования, но в данный список не включены пенсионеры.
Сухарев указал, что у ряда пенсионеров имеются родственники, проживающие в отдаленных регионах, в частности, в других Федеральных округах. Он сделал акцент на том, что пожилые люди должны тратить непосильные для них средства — соразмерные своей пенсии или даже превышающую её.
Он предлагает предоставить пенсионерам право в течение одного календарного года купить два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50% на любые даты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Госдуме подсчитали потери работающих пенсионеров без индексации.