Экономист допустил рост зарплат россиян в 2021 году

Мау заявил, что при благополучном развитии ситуации с пандемией коронавируса жителей России ожидают постепенное увеличение зарплат и восстановление занятости. Специалист отметил, что статически россияне в 2020 году стали получать больше, хотя и ненамного.

По его словам, при благоприятных условия уровень безработицы к концу года может упасть до докризисных 4,7 процента. Эксперт также объяснил, что в России проблема безработицы среди молодежи не носит острого характера из-за демографических особенностей страны.