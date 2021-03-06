Для пенсионеров предложили ввести новую льготу

По мнению парламентария, эта мера крайне важна для пожилых людей, поскольку у многих из них есть родственники, проживающие в отдаленных регионах страны. При этом, как подчеркнул Сухарев, пенсионеры не входят в категорию россиян с правом приобретения билетов на поезда дальнего следования на льготных условиях.

"Прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50 процентов на любые даты при наличии билетов", — заявил в письме Сухарев.

Депутат Госдумы добавил, что сегодня многие пожилые люди вынуждены тратить на приобретение билета на поезд значительную часть своей пенсии, и предложенная им мера позволит улучить финансовое положение пенсионеров.