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В Госдуме предложили ввести новую льготу для пенсионеров 

РИА Новости 2 часа назад
Для пенсионеров предложили ввести новую льготу
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой представить пенсионерам право на покупку двух льготных билетов в год на поезда дальнего следования. Эту идею он изложил в письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева, сообщает RT.
По мнению парламентария, эта мера крайне важна для пожилых людей, поскольку у многих из них есть родственники, проживающие в отдаленных регионах страны. При этом, как подчеркнул Сухарев, пенсионеры не входят в категорию россиян с правом приобретения билетов на поезда дальнего следования на льготных условиях.

"Прошу вас рассмотреть возможность включения граждан пенсионного возраста в число льготников, а именно предоставить им право в течение одного календарного года приобрести два билета на поезда дальнего следования со скидкой в 50 процентов на любые даты при наличии билетов", — заявил в письме Сухарев.

Депутат Госдумы добавил, что сегодня многие пожилые люди вынуждены тратить на приобретение билета на поезд значительную часть своей пенсии, и предложенная им мера позволит улучить финансовое положение пенсионеров.
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Личный счет , Виталий Савельев , Иван Сухарев , Госдума , Минтранс РФ
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