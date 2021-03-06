Россиянам дали совет, как сэкономить на электроэнергии 

Стирка белья по ночам и энергосберегающие лампы помогут россиянам значительно сэкономить на электричестве. Так считает эксперт Центра стратегических разработок Олег Колобов, передаёт РИА Новости

«Расходы на освещение с использованием трех люминесцентных ламп мощностью 15 Вт каждая в зимние месяцы могут составлять 40-50 рублей в месяц, а в летние — 30-40 рублей», — сказал аналитик.

По его словам, расходы на освещение зависят от класса энергоэффективности жилого дома и применяемого тарифного плана.

Сэкономить можно, если перейти на многотарифный учет потребления электроэнергии. Это особенно полезно, если люди склонны к ночному образу жизни или имеют возможность использовать стиральную и посудомоечную машину ночью, когда электроэнергия наиболее дешевая.

Кроме того, необходимо использовать энергоэффективную бытовую технику (класс энергоэффективности не ниже А).