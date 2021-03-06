Россиянам дали совет, как сэкономить на электроэнергии 

Стирка белья по ночам и энергосберегающие лампы помогут россиянам значительно сэкономить на электричестве. Так считает эксперт Центра стратегических разработок Олег Колобов, передаёт РИА Новости.
«Расходы на освещение с использованием трех люминесцентных ламп мощностью 15 Вт каждая в зимние месяцы могут составлять 40-50 рублей в месяц, а в летние — 30-40 рублей», — сказал аналитик.
По его словам, расходы на освещение зависят от класса энергоэффективности жилого дома и применяемого тарифного плана.
Сэкономить можно, если перейти на многотарифный учет потребления электроэнергии. Это особенно полезно, если люди склонны к ночному образу жизни или имеют возможность использовать стиральную и посудомоечную машину ночью, когда электроэнергия наиболее дешевая.
Кроме того, необходимо использовать энергоэффективную бытовую технику (класс энергоэффективности не ниже А).
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутаты обсудили сокращение рабочего дня для экономии электроэнергии.