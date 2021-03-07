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Минтруд объяснил новые правила заполнения электронных трудовых книжек 

Газета.Ru и ещё 1 50 минут назад
Минтруд объяснил правила заполнения электронных трудовых книжек
Фото: Газета.Ru
В Минтруде России объяснили, как не потерять трудовой стаж людям, перешедшим на электронные трудовые книжки.
В ведомстве рассказали "Российской газете", что законом предусмотрена возможность для граждан подать в органы Пенсионного фонда (ПФР) заявление о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех данных о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых есть в бумажной трудовой книжке. Как пояснил в беседе с изданием юрист Вадим Ткаченко, для внесения в электронную трудовую всего стажа необходимо будет лично обратиться с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.
С 7 марта начинает действовать закон, который разрешает россиянам обращаться в ПФР для включения сведений в электронные трудовые книжки всего стажа.
В электронной трудовой пишут информацию с начала прошлого года, а предыдущий стаж остается в бумажном аналоге.
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Личный счет , Вадим Ткаченко , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
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