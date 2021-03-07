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Приставам передали долги россиян почти на 2 трлн рублей 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
1,8 трлн рублей составили просроченные долги россиян
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
У россиян накопилось просроченных долгов, переданных на принудительное взыскание приставам, около 1,8 трлн рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Как пишет ТАСС, в 2021 году у приставов накопилось около восьми миллионов производств о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. В прошлом году таких производств было около 5,8 млн: долги россиян составляли 1,6 трлн рублей.
В среднем граждане, которые попали в поле зрения приставов, задолжают банкам около 225 тысяч рублей.
Только за первый месяц года было возбуждено 555 тысяч новых исполнительных производств на сумму 73,4 млрд рублей.
Отмечается, то граждане оказываются должны банкам в два раза чаще, чем юрлица и индивидуальные предприниматели. По последним двум категориям приставы должны взыскать в пользу банков более 525 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты назвали товары, которые опасно брать в кредит. При этом за первый месяц 2021 года россияне оформили потребительские кредиты на 399 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем годом ранее. В среднем размер такого кредита составляет около 334 тысяч рублей.
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Личный счет , ИТАР-ТАСС
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