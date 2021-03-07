Эксперт рекомендовал хранить сбережения в иенах

Новозеландский и канадский доллар, японская иена — в этих валютах россияне могут хранить свои деньги, не опасаясь за их будущее. Так считает экономист Вячеслав Зайченко, которого цитирует URA.RU

«Иена, новозеландец. Просто самые альтернативные, на данный момент, экономики, которые подвержены меньше всего высокой волатильности. И канадский доллар», — сказал Зайченко.

Однако он добавил, что лучше всего хранить деньги в американских долларах.

Экономист также рассказал о главном правиле, которому необходимо следовать, выбирая валюту для сбережений. Оно заключается в том, что выбранная валюта не должна быть волатильной.

«Самое главное — понимание того, что через год сумма, которую вы определили для инвестиций, не изменится в худшую сторону», — сказал специалист.

С мнением Зайченко согласны и другие эксперты. Они отмечают, что Международный фонд не случайно распределяет валюты по принципу: «доллар, евро, и совсем небольшая доля юаней».