Названы направления для поездок по «единому» билету 

Весной и летом 2021 года «единый» билет будет доступен для поездок по Алтайскому краю, в Архыз, города Калининградской области, заявили «Российской газете» представители Минтранса России. В ведомстве заявили, что прорабатываются еще несколько маршрутов.

«Единый» билет включает в себя возможность использования сразу нескольких видов транспорта. Например, за фиксированную цену пассажир приобретает сразу билеты на самолёт и на автобус. При этом прибытие авиарейса и отправление автобуса состыкованы по времени так, что турист теряет минимум времени во время пересадки. Из дополнительных преимуществ — бесплатный проезд ребенка до 5 лет на автобусе, круглосуточное информационное сопровождение пассажира в пути. Услуга действует с 2014 года. За 7 лет ей воспользовались около 2,5 миллиона человек.

В Минтрансе отметили, что в 2021 году по «единому» билету можно будет добраться до курортов Алтайского края, Балтийского моря и в Абхазию. В ближайшее время должны открыться направления в города Краснодарского края, Курской, Волгоградской, Ростовской, Самарской, Новосибирской, Вологодской областей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что страны Европейского союза летом могут начать выдавать визы гражданам России. По его словам, многие государства в настоящее время хотят открыть сообщение с Россией, а из стран ЕС в пример привел Грецию, Венгрию и Хорватию. При этом президент РСТ выразил уверенность, что ситуация с открытием границ государств Европейского союза будет зависеть еще и от политических предпочтений руководства Евросоюза.