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В Госдуме предложили сажать за фейки о росте цен на продукты 

Лера Букина 2 часа назад
В Госдуме предложили сажать за фейки о росте цен
Фото: РИА Новости
В Госдуме разработали поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают наказание за провоцирование роста цен на продукты питания. Автором законопроекта стал депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, пишут «Известия».
Предлагается наказание в виде штрафа для физических лиц в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишения свободы до трех лет, а для юридических лиц в размере от 500 до 800 тысяч рублей.
Речь идет об искусственном создании панического спроса на базовые группы продуктов, в частности, мясо, рыбу, яйца, сахар, масло и другое, а также распространении умышленных ценовых фейков, которые провоцируют резкое подорожание данных товаров.
Выборный отмечает, что такие действия со стороны спекулянтов и недобросовестных торговцев часто встречаются. По его словам, не следует забывать и о том, что в стране действуют и иностранные торговые сети.
Парламентарий указывает на то, что наказание будет ждать тех, кто запускает фейки, но не тех, кто репостит их.
Вопрос является актуальным, однако будет трудно доказать, что то или иное недостоверное высказывание спровоцировало подорожание товаров, считает первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Бизнес не одобрит введение данного законопроекта, полагает президент «Опоры России» Александр Калинин. По его мнению, подобное наказание — это «путь в никуда».
Выступил за принятие законопроекта исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. По его словам, российский продовольственный рынок является крайне чувствительным, поэтому закон нуждается в поправках.
Ранее «Рамблер» сообщал, что спасти Россию от подорожания продуктов сможет отмена запрета на импорт. Такого мнения придерживается эксперт Института экономической политики им. Гайдара, экономист Сергей Жаворонков.
Видео дня. Продукты в России подорожали в феврале
Комментарии 14
Личный счет , Александр Калинин , Анатолий Выборный , Сергей Жаворонков , Михаил Мальцев , Михаил Емельянов , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , газета "Известия"
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