В Госдуме предложили сажать за фейки о росте цен

Предлагается наказание в виде штрафа для физических лиц в размере от 200 до 500 тысяч рублей или лишения свободы до трех лет, а для юридических лиц в размере от 500 до 800 тысяч рублей.

Речь идет об искусственном создании панического спроса на базовые группы продуктов, в частности, мясо, рыбу, яйца, сахар, масло и другое, а также распространении умышленных ценовых фейков, которые провоцируют резкое подорожание данных товаров.

Выборный отмечает, что такие действия со стороны спекулянтов и недобросовестных торговцев часто встречаются. По его словам, не следует забывать и о том, что в стране действуют и иностранные торговые сети.

Парламентарий указывает на то, что наказание будет ждать тех, кто запускает фейки, но не тех, кто репостит их.

Михаил Емельянов. Вопрос является актуальным, однако будет трудно доказать, что то или иное недостоверное высказывание спровоцировало подорожание товаров, считает первый зампред фракции «Справедливой России»

Бизнес не одобрит введение данного законопроекта, полагает президент «Опоры России» Александр Калинин . По его мнению, подобное наказание — это «путь в никуда».

Выступил за принятие законопроекта исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев . По его словам, российский продовольственный рынок является крайне чувствительным, поэтому закон нуждается в поправках.