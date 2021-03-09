В чужом кармане: сколько зарабатывает риелтор 

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.
Наш очередной герой — 35-летний Виктор М. Полгода назад он устроился в московское риелторское агентство.
Виктор окончил колледж железнодорожного транспорта, отслужил в армии и перебивался разными подработками после — был продавцом-консультантом в магазинах спорттоваров и бытовой техники, кладовщиком и грузчиком. Вакансия менеджера по продажам недвижимости привлекла его бесплатным обучением и обещанием зарплаты от 50 000 до 150 000 рублей.
В его обязанности входит формирование клиентской базы, ведение переговоров, заключение договоров на оказание риэлторских услуг, подбор и презентация объектов недвижимости, оформление документов, обработка звонков по рекламному телефону, консультирование клиентов.
Для начинающих специалистов в его компании в первые два месяца была гарантирована зарплата 30 000 рублей (плюс процент со сделок).
«Так и было, не обманули, но выйти на доход больше 50 000 рублей оказалось непросто. Позже оклад исчезает, остается только процент (и он тоже скачет), денег немного, а нервов потрачено… В коллективе та еще обстановка, все готовы сожрать друг друга, увести клиентов и информацию. Одни клиенты пытаются «кинуть», выйти напрямую, чтобы не платить комиссию. Другие вываливают на тебя все свои семейные дрязги, и приходится терпеть. Хочешь окончательно разочароваться в людях? Иди в риэлторы!» — отметил Виктор.
В агентстве большая текучка — многие уходят через полгода, не выдерживая ритма и так и не получив весомых процентов. Руководителей это устраивает — люди приходят, пополняют клиентскую базу, чем потом пользуются сотрудники-«старички».
Впервые получив 70 000 рублей за месяц, Виктор решил смириться с дрязгами в коллективе, его цель — проработать в агентстве год, оценить результаты и решить, что делать дальше. Одна из его коллег стабильно зарабатывает 100 000 рублей, а однажды получила зарплату почти в полмиллиона.
«Где сегодня можно заработать от 100 000 до 500 000 в месяц? Если у вас нет собственного бизнеса», — отмечает Виктор.
Среди минусов профессии наш герой также упомянул отсутствие выходных — «если клиент хочет посмотреть квартиру в субботу вечером, значит риелтор должен показать квартиру в субботу вечером».
«Кроме того, много черного нала. Соцпакетов никаких», — предупредил Виктор.
Нестабильная зарплата (колеблется от 30 000 до 70 000 рублей) для него пока не проблема, Виктор сдает доставшуюся от родителей двушку у метро «Кантемировская» за 45 000 рублей в месяц. У него есть жена и восьмимесячный ребенок, по словам Виктора, супруга получает «неплохие» декретные.
Примерные траты Виктора (в месяц):
- На продукты — 20 000 рублей
- На развлечения/походы в бары — 15 000 рублей
- На бензин — 10 000 рублей
- На оплату услуг ЖКХ — 7500 рублей
- На педиатра в частной клинике — около 3 000 рублей
- Накопления — 10 000 рублей
«Спасибо родителям, которые обеспечили дополнительным источником дохода. Пока я могу искать себя, пробовать что-то. Не знаю, останусь ли в этом бизнесе, слишком много стресса, но попробую выйти на 100 000 в месяц», — подытожил Виктор.
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