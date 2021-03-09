Мишустин упростил досрочный выход на пенсию 

В России расширились варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин сообщила пресс-служба кабмина.

Там уточнили, что теперь в стаж работы будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования.

Это касается всех категорий работников, имеющих право на досрочную пенсию по старости. Нововведение будет особенно актуальным для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации.

Прежде всего это касается работников сферы образования и здравоохранения. Отмечается, что ранее в их стаже засчитывалось лишь время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, которая исключала воздействие вредных факторов, указали в правительстве.

На период учебы работодатель обязан сохранить сотруднику рабочее место и заработную плату, а также направить за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Возраст, пенсионные коэффициенты, стаж, профессия и количество детей влияют на право на досрочный выход на пенсию. Более 30 категорий россиян имеют на нее право. Закон также касается водителей пассажирских автобусов, мастеров на заготовках леса, сотрудников, занятых в тяжелых работах текстильной промышленности.

Нововведения коснутся сотрудников, которым необходимо регулярно проходить курсы повышения квалификации.

Уточняется, что в общий трудовой стаж могут быть включены периоды обучения, когда за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

В настоящее время данные периоды не включены в общий стаж, предусматривающий досрочный выход на пенсию.

Срок срочной службы в армии могут включить в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.

«Мы сейчас работаем с Министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии», — заявила сенатор.

Бибикова отметила, что срочная служба в вооруженных силах сейчас считается нестраховым периодом, но при этом является конституционной обязанностью и не дает права выбора, в отличие от других нестраховых периодов. Она учитывается в стаже для назначения пенсии на общих основаниях.