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75% россиян просрочили кредиты из-за финансовых трудностей 

Лера Букина 47 минут назад
75% россиян просрочили кредиты из-за финансовых трудностей
Фото: ТАСС
Финансовые трудности большинства российских должников являются основной причиной просрочки по кредитам. Так, за 2020 год доля называющих такую причину выросла с 50 до 75%, заявили РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Также отмечается, что кредитные обязательства имеются уже у 60% экономически активного населения России. У каждого двенадцатого из них есть просроченные платежи по ссудам.
60% должников, которые не оплачивают долги в связи с финансовыми трудностями, жалуются на уменьшение дохода, а 40% — на потерю работы и отсутствие дохода. Вместе с тем только каждый пятый клиент в данной категории отказывается идти на контакт. Остальные клиенты согласны совершать оплату и стараются совместно с кредиторами и коллекторскими агентствами находить выход из положения.
Еще около 6% граждан, которые допустили просрочку по кредитам, настаивают на оплате только по решению суда, рассчитывая на поддержку с его стороны. Но в большинстве случаев они ссылаются на желание избежать оплаты долга, используя все возможные методы, полагают в НАПКА. Каждый двадцатый должник, который не вносит платежи по кредитам, собирается признать себя банкротом, по этой причине отказывается от уплаты.
Около 4% должников некорректно понимают условия кредитных каникул. Приблизительно 3% граждан России не хотят платить без объяснения причин, а 2% при разговоре с кредитором прибегают к импровизации, придумывая оригинальные причины невозможности платить по кредиту. Не более 1% россиян ссылаются на коронавирус. Остальные 4% называют иные причины.
В компании сделали вывод, что в 2020 году должники стали более ответственными и финансово грамотными, но из-за трудного положения многие не могут оплачивать долги.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне задолжали рекордное количество денег. Так, в 2020 году долги выросли до небывалых ранее 145,7% отечественного ВВП.
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Личный счет , РИА Новости
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