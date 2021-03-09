Жителям Подмосковья дадут рассрочку на платежи по ЖКХ 

«Людям приходят достаточно серьезные платежки — 10-12 тысяч рублей вместо шести-восьми, как в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо рассрочку платежей, и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу», — заявил губернатор на заседании правительства.