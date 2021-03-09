Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.05
$
74.15
88.00
88.20
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
88.84
Индексы и котировки Brent
68.55
–0.19 Золото
1705.75
+0.17 РТС
1447.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.03
1.1895
–0.0253
23.02
1.2147
05.03
25.02
11.02

Жителям Подмосковья дадут рассрочку на платежи по ЖКХ 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Жителям Подмосковья дадут рассрочку на платежи по ЖКХ
Фото: РИА Новости
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал сделать «шаг навстречу» людям, которым из-за холодов приходят большие счета за ЖКХ, и предоставить рассрочку платежей. Об этом пишет телеканал «360».
По словам губернатора, жителям региона необходимо облегчить ежемесячный платеж.

«Людям приходят достаточно серьезные платежки — 10-12 тысяч рублей вместо шести-восьми, как в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо рассрочку платежей, и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу», — заявил губернатор на заседании правительства.

В свою очередь заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин пообещал, что этот вопрос будет проработан, особенно по тем муниципалитетам, которые платят по факту: Подольск, Мытищи, Лобня.
«Рамблер» писал, что ранее Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 13 февраля уровень осадков составил 17,6 мм, что стало максимальным значением за всю историю российской метеорологии. А в начале марта в европейскую часть России пришло аномальное похолодание.
Видео дня. Продукты в России подорожали в феврале
Комментарии 1
Личный счет , Андрей Воробьев , Евгений Хромушин , Правительство московской области
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение