Жителям Подмосковья дадут рассрочку на платежи по ЖКХ 

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал сделать «шаг навстречу» людям, которым из-за холодов приходят большие счета за ЖКХ, и предоставить рассрочку платежей. Об этом пишет телеканал «360».
По словам губернатора, жителям региона необходимо облегчить ежемесячный платеж.
«Людям приходят достаточно серьезные платежки — 10-12 тысяч рублей вместо шести-восьми, как в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо рассрочку платежей, и не начисляйте ни штрафы, ни пени, а сделайте шаг навстречу», — заявил губернатор на заседании правительства.
В свою очередь заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин пообещал, что этот вопрос будет проработан, особенно по тем муниципалитетам, которые платят по факту: Подольск, Мытищи, Лобня.
«Рамблер» писал, что ранее Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 13 февраля уровень осадков составил 17,6 мм, что стало максимальным значением за всю историю российской метеорологии. А в начале марта в европейскую часть России пришло аномальное похолодание.