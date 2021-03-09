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В Госдуме потребовали регулировать цены на продукты 

Lenta.ru 2 часа назад
В Госдуме потребовали регулировать цены на продукты
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Виталий Пашин заявил о необходимости регулирования цен на продукты с помощью сдерживания торговых наценок. По его мнению, нынешняя ситуация бьет в первую очередь по производителям, сообщает 360.
Пашин уверен, что торговые сети, несмотря на усилия правительства, зарабатывают на таком же уровне, как и раньше. Депутат указал, что сдерживать цены обязательно надо на продукты первой необходимости — это 25 единиц.
Он привел в пример заморозку цен на продукцию птицефабриками. По словам Пашина, производители могут позволить себе «подужаться» в прибыли и вообще должны нести ответственность, в том числе и по ценообразованию.
Ранее коллега Пашина, парламентарий из «Единой России» Анатолий Выборный предложил бороться с инфляцией с помощью уголовной ответственности за сообщения о росте цен, превышающем официальные данные. Эту информацию депутат хочет приравнять к манипулированию рынком.
Он разработал законопроект, предусматривающий за такие действия штраф от 200 до 500 тысяч рублей для физических лиц и от 500 до 800 тысяч — для юридических. Также предусматривается лишение свободы на срок до трех лет.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что в Кремле довольны результатами по борьбе с ростом цен, которую проводит правительство.
Видео дня. Продукты в России подорожали в феврале
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Комментарии 5
Личный счет , Виталий Пашин , Дмитрий Песков , Анатолий Выборный , Единая Россия , Госдума , ЛДПР
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