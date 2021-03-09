В Госдуме потребовали регулировать цены на продукты 

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Виталий Пашин заявил о необходимости регулирования цен на продукты с помощью сдерживания торговых наценок. По его мнению, нынешняя ситуация бьет в первую очередь по производителям, сообщает 360.

Пашин уверен, что торговые сети, несмотря на усилия правительства, зарабатывают на таком же уровне, как и раньше. Депутат указал, что сдерживать цены обязательно надо на продукты первой необходимости — это 25 единиц.

Он привел в пример заморозку цен на продукцию птицефабриками. По словам Пашина, производители могут позволить себе «подужаться» в прибыли и вообще должны нести ответственность, в том числе и по ценообразованию.

Анатолий Выборный Ранее коллега Пашина, парламентарий из «Единой России» предложил бороться с инфляцией с помощью уголовной ответственности за сообщения о росте цен, превышающем официальные данные. Эту информацию депутат хочет приравнять к манипулированию рынком.

Он разработал законопроект, предусматривающий за такие действия штраф от 200 до 500 тысяч рублей для физических лиц и от 500 до 800 тысяч — для юридических. Также предусматривается лишение свободы на срок до трех лет.