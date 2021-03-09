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Россиян предупредили о мошенниках от имени Роспотребнадзора 

Вероника Полынина 1 час назад
Россиян предупредили о мошенниках от имени Роспотребнадзора
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников ведомства.
В письме, направленном главой Роспотребнадзора руководителям подведомственных организаций и главам территориальных органов службы, говорится, что мошенники предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести документы, якобы необходимые для успешного прохождения проверок.
В Роспотребнадзоре заявили о необходимости сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.

«Случая мошеннических действий направлены на подрыв авторитета Роспотребнадзора и других государственных органов, в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией пресечение подобных действий особенно необходимо», — заявила Анна Попова.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно создадут Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования.
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Комментарии
Личный счет , Анна Попова , ВОЗ , Роспотребнадзор , МВД
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