Россиян предупредили о мошенниках от имени Роспотребнадзора 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников ведомства.
В письме, направленном главой Роспотребнадзора руководителям подведомственных организаций и главам территориальных органов службы, говорится, что мошенники предлагают юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобрести документы, якобы необходимые для успешного прохождения проверок.
В Роспотребнадзоре заявили о необходимости сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы.
«Случая мошеннических действий направлены на подрыв авторитета Роспотребнадзора и других государственных органов, в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией пресечение подобных действий особенно необходимо», — заявила Анна Попова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно создадут Сотрудничающий центр ВОЗ по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования.