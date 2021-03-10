В Госдуме объяснили слухи о новой пенсионной реформе 

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин допустил, что пенсионный возраст в России будет повышен. Он подчеркнул, что власти могут выдвинуть соответствующее предложение в 2022 году. Рашкин считает, что ПФР испытывает дефицит средств.

"Кроме популизма обещаний мы столкнулись еще с одним популизмом — черным популизмом, распространением фейков и лжи, которая должна сыграть на нервах избирателей, — прокомментировал Андрей Исаев. — Мы понимаем, что имеем дело с достаточно подлой и расчетливой провокацией".