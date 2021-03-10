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В Госдуме объяснили слухи о новой пенсионной реформе 

Прайм и ещё 2 12 часов назад
В Госдуме объяснили слухи о новой пенсионной реформе
Фото: Lenta.ru
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Слухи о готовящемся повышении пенсионного возраста — это расчетливая провокация и черный популизм. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, сообщает «Дума. ТВ».
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин допустил, что пенсионный возраст в России будет повышен. Он подчеркнул, что власти могут выдвинуть соответствующее предложение в 2022 году. Рашкин считает, что ПФР испытывает дефицит средств.
"Кроме популизма обещаний мы столкнулись еще с одним популизмом — черным популизмом, распространением фейков и лжи, которая должна сыграть на нервах избирателей, — прокомментировал Андрей Исаев. — Мы понимаем, что имеем дело с достаточно подлой и расчетливой провокацией".
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Личный счет , Валерий Рашкин , Андрей Исаев , Пенсионный фонд РФ , Единая Россия , Госдума , КПРФ
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