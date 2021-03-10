В Госдуме объяснили слухи о повышении пенсионного возраста 

«Но когда из уст депутата Госдумы, представляющего одну из старейших партий нашей страны, звучит прямая ложь о том, что якобы готовится новое повышение пенсионного возраста, при чем в каких выражениях — "мне доподлинно известно" — мы понимаем, что имеем дело с достаточно подлой и расчетливой провокацией», — заявил Исаев.