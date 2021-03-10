В Госдуме объяснили слухи о повышении пенсионного возраста 

Заявление депутата Государственной Думы о грядущем повышении пенсионного возраста является расчетливой провокацией и черным популизмом, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Напомним, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предположил, что пенсионный возраст в России будет повышен. По его словам, соответствующее предложение может появиться в 2022 году.
Исаев отметил, что в большинстве случаев несистемная оппозиция прибегает ко лжи.
«Но когда из уст депутата Госдумы, представляющего одну из старейших партий нашей страны, звучит прямая ложь о том, что якобы готовится новое повышение пенсионного возраста, при чем в каких выражениях — "мне доподлинно известно" — мы понимаем, что имеем дело с достаточно подлой и расчетливой провокацией», — заявил Исаев.
Такими методами подрываются устои, а также интересы государства, отметил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал слухи о повышении пенсионного возраста. По его словам, Госдума не рассматривает данный вопрос и не планирует этого делать в ближайшем будущем.