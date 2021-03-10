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Минтруд подготовил несколько предложений по индексации выплат работающим пенсионерам 

ТК «Звезда» и ещё 6 47 минут назад
Минтруд подготовил предложения по индексации пенсий
Фото: ТАСС
Министерство труда и социальной защиты подготовило несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил руководитель ведомства Антон Котяков.
По его словам, правительство уже передало документ в администрацию президента.

«Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан», — сказал он на заседании комитета Госдумы.

Котяков выразил надежду, что обсуждение данного вопроса пройдет в ближайшее время.
В Госдуме объяснили слухи о повышении пенсионного возраста
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в настоящее время правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам. Она подчеркнула, что главная задача — найти средства для бесперебойной ежегодной индексации.
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Личный счет , Валентина Матвиенко , Администрация Президента РФ , Минтруд , Госдума , Совет Федерации
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