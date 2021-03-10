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Россияне готовы одолжить коллегам до зарплаты 5800 рублей 

Лера Букина 2 часа назад
Россияне готовы одолжить коллегам до зарплаты 5800 рублей
Фото: depositphotos.com
Граждане России в среднем готовы одолжить до зарплаты коллеге 5,8 тысячи рублей, другу — 12,3 тысячи, а родственнику — 18 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 18 февраля 2012 года, приняли участие 2,5 тысячи россиян, работающих на постоянной основе.
Стоит заметить, что мужчины готовы одолжить коллеге большую сумму, чем женщины, — в среднем 7 тысяч и 4,3 тысячи рублей соответственно.
Россияне старше 45 лет готовы выручить сослуживца большей суммой, чем молодежь до 24 лет: 6,4 тысячи и 5 тысяч рублей соответственно.

«Чем выше уровень дохода, тем больше денег россияне могут позволить себе дать в долг: россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей могут одолжить коллеге в среднем 4 тысячи рублей, граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей — 8,2 тысячи рублей», — отметили аналитики.

Граждане стараются не брать взаймы у сослуживцев, однако помощь коллеге до зарплаты является нормальной практикой для каждого десятого сотрудника.
В сравнении с 2019 годом граждане России прибегают к займам чаще. В большинстве случаев они обращаются к родственникам, а не в банки.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ноябре 2020 года количество микрозаймов «до зарплаты» резко выросло — на 13%. Об этом свидетельствуют данные НБКИ.
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Комментарии
Личный счет , РИА Новости
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