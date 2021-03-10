Лимит по кредитным картам вырос на 6,2%

Средний размер лимита по кредитным картам, выданных российскими банками в январе 2021 года, составил 68,2 тыс. рублей, увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (98,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (83,9 тыс. рублей), Московской области (81,1 тыс. рублей) Наибольший рост среднего размера лимита в январе по сравнению с тем же месяцем 2020 года зафиксирована в Краснодарском крае (+16,1%), Белгородской (+16,0%) и Тюменской (+15,8%) областях.