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Средний лимит по кредитным картам в январе вырос на 6,2%

ТАССиещё 1
2 часа назад
Средний размер лимита по кредитным картам, выданных российскими банками в январе 2021 года, составил 68,2 тыс. рублей, увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Лимит по кредитным картам вырос на 6,2%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Такой инструмент, как лимиты по кредитным картам, позволяет банкам эффективно управлять кредитным риском, - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова. - При этом в последнее время они достаточно консервативно подходят к выдаче новых карт, ориентируясь, прежде всего, на тех заемщиков, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) находятся на высоком уровне. Таким гражданам банки, как правило, стараются увеличивать лимиты по кредитным картам".
В январе самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (98,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (83,9 тыс. рублей), Московской области (81,1 тыс. рублей) Наибольший рост среднего размера лимита в январе по сравнению с тем же месяцем 2020 года зафиксирована в Краснодарском крае (+16,1%), Белгородской (+16,0%) и Тюменской (+15,8%) областях.
Личный счет,Алексей Волков,
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