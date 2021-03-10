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Россияне скупают оборудование для майнинга 

Лера Букина 2 часа назад
Спрос на оборудование для майнинга снова вырос
Фото: РИА Новости
Спрос на видеокарты, использующиеся, в частности, для «майнинга» криптовалют, на онлайн-сервисе «Авито» в феврале вырос в 2,6 раза, а на готовые «майнинговые фермы» — в 3,8 раза в годовом выражении, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Отмечается, что видеокарты, помимо графики, способны обеспечивать мощности для производства на «криптовалютных фермах».
В связи с ростом цен на криптовалюты резко увеличился интерес и к оборудованию для майнинга.
Биткоин поднялся в цене под самый Новый год. 16 декабря он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, который держался с 2017 года, а с конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд.
За февраль криптовалюта подорожала практически вдвое, достигнув исторического максимума в 58,352 тысячи долларов. Но на последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала корректироваться. И в настоящее время она сохраняется на уровне выше 50 тысяч долларов. За последние месяцы рост затронул и другие криптовалюты.
В связи с этим уже в январе аналитиками «Авито» был зафиксирован рост интереса к видеокартам на 52% в сравнении с декабрем.
Развиваться ситуация будет в зависимости от конъюнктуры криптовалютного рынка и того, насколько производители вычислительной техники смогут наладить свои мощности, считает эксперт категории «Компьютерная техника» компании Кирилла Родина.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ученые США увидели угрозу планете от биткоина. По их мнению, майнинг криптовалюты может привести к экологической катастрофе.
Видео дня. Риелтор раскрыл секрет, зачем люди покупают микроквартиры
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