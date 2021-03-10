Спрос на оборудование для майнинга снова вырос

Спрос на видеокарты, использующиеся, в частности, для «майнинга» криптовалют, на онлайн-сервисе «Авито» в феврале вырос в 2,6 раза, а на готовые «майнинговые фермы» — в 3,8 раза в годовом выражении, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Отмечается, что видеокарты, помимо графики, способны обеспечивать мощности для производства на «криптовалютных фермах».

В связи с ростом цен на криптовалюты резко увеличился интерес и к оборудованию для майнинга.

Биткоин поднялся в цене под самый Новый год. 16 декабря он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, который держался с 2017 года, а с конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд.

За февраль криптовалюта подорожала практически вдвое, достигнув исторического максимума в 58,352 тысячи долларов. Но на последней неделе февраля стоимость криптовалюты начала корректироваться. И в настоящее время она сохраняется на уровне выше 50 тысяч долларов. За последние месяцы рост затронул и другие криптовалюты.

В связи с этим уже в январе аналитиками «Авито» был зафиксирован рост интереса к видеокартам на 52% в сравнении с декабрем.

Развиваться ситуация будет в зависимости от конъюнктуры криптовалютного рынка и того, насколько производители вычислительной техники смогут наладить свои мощности, считает эксперт категории «Компьютерная техника» компании Кирилла Родина.