Россияне снова вошли в режим гречки

Член самарского отделения «Партии Роста» Кирилл Ермоленко заявил о вновь возникшем «эффекте гречки»: на фоне роста цен россияне поддались панике и начали закупаться впрок. Об этом сообщает REGNUM.

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Ермоленко рассказал со ссылкой на данные торговых сетей, что спрос на тушку бройлера вырос почти на 20 процентов.

«Во-первых, птица на сегодня - по-прежнему самое дешевое мясо на фоне остальных видов, и люди покупают ее в попытках сэкономить. Во-вторых, повторяется так называемый «эффект гречки» годовой давности», - так эксперт объяснил рост цен.

Как писал «Рамблер», ранее Росптицесоюз порекомендовал производителям временно отказаться от выпуска грудинки и отборных яиц и сосредоточиться на более дешевых тушках бройлера и столовых яйцах С2.