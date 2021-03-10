Россияне снова вошли в режим гречки

Член самарского отделения «Партии Роста» Кирилл Ермоленко заявил о вновь возникшем «эффекте гречки»: на фоне роста цен россияне поддались панике и начали закупаться впрок. Об этом сообщает
REGNUM.
Ермоленко рассказал со ссылкой на данные торговых сетей, что спрос на тушку бройлера вырос почти на 20 процентов.
«Во-первых, птица на сегодня - по-прежнему самое дешевое мясо на фоне остальных видов, и люди покупают ее в попытках сэкономить. Во-вторых, повторяется так называемый «эффект гречки» годовой давности», - так эксперт объяснил рост цен.
Как писал «Рамблер», ранее Росптицесоюз порекомендовал производителям временно отказаться от выпуска грудинки и отборных яиц и сосредоточиться на более дешевых тушках бройлера и столовых яйцах С2.
В организации рассчитывают, что это поможет производителям сэкономить на производстве, удовлетворить спрос, а покупатели в то же время получат товары по низким ценам.