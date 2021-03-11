Названы плюсы удаленной работы

Американский сервис по поиску работы Upwork провёл опрос менеджеров об удалённой работе. По его итогам исследователи перечислили плюсы и минусы «удалёнки». В отчёте «Будущее удалённой работы» говорится, что в результате массового перехода на удалёнку из-за коронавируса доля дистанционных работников в США увеличилась в четыре раза и составила почти 50% рабочей силы страны.

Главные выводы отчёта таковы: Ключевым преимуществом удалёнки большинство считает отсутствие поездок на работу, меньшее количество ненужных встреч и меньше отвлекающих факторов в офисе. Треть менеджеров обнаружили, что продуктивность работников на удалёнке повысилась. Ожидаемый темп роста числа вакансий удалённой работы в ближайшие пять лет составит 65%, а не 30%, как предполагалось ранее.

Также в отчёте оговаривается, что новый опыт улучшил отношение к фрилансерам. В будущем большинство представителей компаний готовы обращаться на свободный рынок ради исполнения необходимых задач. Главными проблемами перехода на удалённую работу респонденты назвали необходимость освоения новых технологий и наличие отвлекающих факторов дома. Однако, как указывается в отчёте, эти проблемы могут быть решены со временем благодаря большему опыту.

Ранее исследование российского сервиса HeadHunter показало, что число вакансий для удалённой работы в стране резко возросло. В январе 2021 года их количество достигло 32 000, что на 57% превышает показатель декабря 2020 года и в 2,5 раза больше, чем в январе 2020 года.