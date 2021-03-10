В России проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

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Там рассказали, что соответствующий проект постановления кабмина подготовлен Минтрудом и представлен на общественное обсуждение.

В ведомстве заявили, что эти выплаты проиндексируют на 3,4%. Отмечается, что средний размер таких пенсий увеличится на 10 183 рублей.