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В России проиндексируют социальные пенсии

Газета.Ru
35 минут назад
С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
В России проиндексируют социальные пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Там рассказали, что соответствующий проект постановления кабмина подготовлен Минтрудом и представлен на общественное обсуждение.
В ведомстве заявили, что эти выплаты проиндексируют на 3,4%. Отмечается, что средний размер таких пенсий увеличится на 10 183 рублей.
Как сообщает министерство, для индексации из федерального бюджета будет выделено около 12,8 млрд рублей до конца нынешнего года. Индексация коснется 3,9 млн российских граждан.
Личный счет,Минтруд,ИТАР-ТАСС,
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