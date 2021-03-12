Россияне пожаловались на сокращение зарплаты из-за удаленки 

Более четверти сотрудников пожаловались, что с переходом на удаленку их зарплата сократилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», пишет издание «Известия»

Исследование провели среди 1546 сотрудников и руководителей. Выяснилось, что 27,9 процента сотрудников российских компаний столкнулись с сокращением заработной платы с момента перехода на удаленку. При этом 15 процентов заявили, что у них выросла зарплата, а у более половины опрошенных (57,1 процента), оплата труда не изменилась вообще.

Всего 43 процента опрошенных сотрудников не знают, что, согласно новым поправкам в Трудовой кодекс (ТК) РФ, работодатель в некоторых случаях должен обеспечивать их необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой функции.

Еще 22,6 процента человек заявили, что не знают о новых положениях в ТК, однако какие-то компенсации все же получили. В курсе оказались 18,1 процента, но работодатель их не соблюдает. В итоге только 15,7 процента знали о поправках о дистанционной работе, а компании, в которых они работают, соблюдают все нововведения ТК.