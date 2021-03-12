Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.63
$
73.64
88.02
88.05
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
88.84
Индексы и котировки Brent
69.40
–0.19 Золото
1718.74
–0.01 РТС
1479.57
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1967
–0.0196
25.02
1.2163
09.03
01.03
15.02

Россияне пожаловались на сокращение зарплаты из-за удаленки 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Россияне пожаловались на сокращение зарплаты из-за удаленки
Фото: Pixabay
Более четверти сотрудников пожаловались, что с переходом на удаленку их зарплата сократилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса разработчика CRM для бизнеса «Мегаплан», пишет издание «Известия».
Исследование провели среди 1546 сотрудников и руководителей. Выяснилось, что 27,9 процента сотрудников российских компаний столкнулись с сокращением заработной платы с момента перехода на удаленку. При этом 15 процентов заявили, что у них выросла зарплата, а у более половины опрошенных (57,1 процента), оплата труда не изменилась вообще.
Всего 43 процента опрошенных сотрудников не знают, что, согласно новым поправкам в Трудовой кодекс (ТК) РФ, работодатель в некоторых случаях должен обеспечивать их необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой функции.
Еще 22,6 процента человек заявили, что не знают о новых положениях в ТК, однако какие-то компенсации все же получили. В курсе оказались 18,1 процента, но работодатель их не соблюдает. В итоге только 15,7 процента знали о поправках о дистанционной работе, а компании, в которых они работают, соблюдают все нововведения ТК.
Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями на удаленке в марте стали предложения для менеджера по продаже косметологического оборудования и разработчика java. Менеджеру по продажам косметологического оборудования готовы платить до 300 тысяч рублей, разработчик java может ежемесячно получать от 200 до 250 тысяч рублей, до 120 тысяч рублей готовы платить архитектору паспорта фасада здания.
Видео дня. Евро опустился ниже 88 рублей
Последние новости
Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма Украина утвердила стратегию по «деоккупации» Крыма В Москве начали искать одного из самых опасных маньяков России В Москве начали искать одного из самых опасных маньяков России Названы последствия крупнейшей ядерной катастрофы XXI века Названы последствия крупнейшей ядерной катастрофы XXI века
Комментарии 6
Личный счет , Экономика России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение