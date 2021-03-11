Специалист объяснила, как заработать на кредитной карте 

"Несомненно, заемщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть, такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора", — говорит она.