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Эксперт поставила под сомнение выгодность кредитной карты

Лера Букина
47 минут назад
Извлекать денежную выгоду от использования карты с льготным периодом сложно. Можно пользоваться различными программами лояльности от банка, однако такие опции приносят временную и незначительную выгоду, заявила агентству «Прайм» доцент кафедры банковского дела Университета «Синергия» Екатерина Исаева.
Эксперт поставила под сомнение выгодность кредитной карты
Фото: ТАССТАСС
«Несомненно, заемщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть, такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора», — пояснила эксперт.
По словам Исаевой, в основе кредитной карты с льготным периодом лежит кредит, который основывается на трех принципах: срочности, платности, возвратности.
Для того чтобы понимать механизм работы кредитной карты, человек должен обладать серьезной самоорганизацией и финансовой подкованностью, начиная с ознакомления с условиями договора и порядком расчета процентов за пользование, говорит эксперт. Исаева назвала это «интеллектуальной выгодой», отметив, что говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что средний лимит по кредитным картам в январе вырос на 6,2%.
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