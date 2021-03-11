Эксперт поставила под сомнение выгодность кредитной карты

По словам Исаевой, в основе кредитной карты с льготным периодом лежит кредит, который основывается на трех принципах: срочности, платности, возвратности.

Для того чтобы понимать механизм работы кредитной карты, человек должен обладать серьезной самоорганизацией и финансовой подкованностью, начиная с ознакомления с условиями договора и порядком расчета процентов за пользование, говорит эксперт. Исаева назвала это «интеллектуальной выгодой», отметив, что говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно.